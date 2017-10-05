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Происшествия
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Общество
Поставки нефти на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области приостановлены из-за пожара
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    Поставки нефти на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области приостановлены из-за пожара

    19:01  5 Октября 2017
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    Поставки нефти на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области приостановлены из-за пожара

    Москва, 5 октября. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил о приостановлении поставок нефти на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстовском районе Нижегородской области, где ранее произошел пожар.

    «По телефонограмме с завода с 14 часов 15 минут поставки на «Нефтеоргсинтез» остановлены», — сказал Демин в интервью журналистам.

    Пресс-служба компании «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» сообщила, что возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии «Лукойла», допущенное подрядной организацией на бензиновом резервуаре, ликвидировано.

    Добавим, что для ликвидации пожара было привлечено 67 спасателей и 23 единицы техники. Жертвами пожара стали, по меньшей мере, четыре человека.

    Напомним, в четверг в кафе «Чайхона №1», расположенном в здании на Новослободской улице в Москве, произошел пожар. В результате случившегося пострадали два человека.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #пожар #лукойл #транснефть
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