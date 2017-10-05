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Россия
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Происшествия
Пожар на нижегородском НПЗ унес жизни четырех человек
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    Пожар на нижегородском НПЗ унес жизни четырех человек

    17:07  5 Октября 2017
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    Пожар на нижегородском НПЗ унес жизни четырех человек

    Нижний Новгород, 5 октября. По меньшей мере четыре человека погибли во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе «ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез» (входит в структуру «Лукойл») в Нижегородской области. Об этом в четверг сообщил представитель администрации  Кстовского района.

    «На данный момент подтверждена гибель четырех человек», — пояснил он агентству РИА Новости.

    Пожар на нижегородском НПЗ унес жизни четырех человек

    Сведения о пострадавших уточняются. Ранее МЧС сообщило о сильном пожаре, который вспыхнул на территории нефтеперерабатывющего завода в Нижегородской области. Для ликвидации пожара было привлечено 67 спасателей и 23 единицы техники.

    Автор: Геннадий Плющев
    #пожар #жертвы #нижний новгород #завод #нпз
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