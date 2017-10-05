Пожар на нижегородском НПЗ унес жизни четырех человек

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Нижний Новгород, 5 октября. По меньшей мере четыре человека погибли во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе «ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез» (входит в структуру «Лукойл») в Нижегородской области. Об этом в четверг сообщил представитель администрации Кстовского района.

«На данный момент подтверждена гибель четырех человек», — пояснил он агентству РИА Новости.

Сведения о пострадавших уточняются. Ранее МЧС сообщило о сильном пожаре, который вспыхнул на территории нефтеперерабатывющего завода в Нижегородской области. Для ликвидации пожара было привлечено 67 спасателей и 23 единицы техники.