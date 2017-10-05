Нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» горит под Нижним Новгородом

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Нижний Новгород, 5 октября. Нефтеперерабатывающий завод «ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез» (входит в структуру «Лукойл») горит в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«05 октября 2017 года в 14:35 по московском времени в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на «ЛукойлНижегороднефтьоргсинтез». Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара было привлечено 67 спасателей и 23 единицы техники.