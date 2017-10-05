Ревнивый нижегородец расправился с соперником при помощи осколка бутылки

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Нижний Новгород, 5 октября. Житель Нижнего Новгорода смертельно ранил знакомого осколком бутылки, приревновав его к своей возлюбленной.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, происшествие случилось 3 октября. 31-летний мужчина находился в гостях у 48-летнего знакомого. В тот момент к нему пришла возлюбленная подозреваемого. Между мужчинами произошел конфликт, подозреваемый взял осколок бутылки и ранил «соперника» в шею. Хозяин квартиры скончался от полученного ранения.

Мужчина сознался в преступлении. В отношении него возбуждено уголовное дело.