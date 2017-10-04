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Общество
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Россия
Медведев поддержал ликвидацию свалки в Дзержинске
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    Медведев поддержал ликвидацию свалки в Дзержинске

    20:56  4 Октября 2017
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    Медведев поддержал ликвидацию свалки в Дзержинске

    Москва, 4 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал ликвидацию свалки промышленных отходов в Дзержинске. Об этом он заявил во время заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

    Медведев по итогам заседания констатировал, что ресурсы проекта «Чистая страна» будут направлены на ликвидацию экологического ущерба из-за свалки в Дзержинске. Работами по рекультивации будет заниматься компания «ГазЭнергоСтрой  — Экологические технологии». Как пояснили ее представители, будут проведены термолизная деструкция и очистка нарушенных земель.

    Медведев поддержал ликвидацию свалки в Дзержинске

    Организация намерена за два года избавиться от свалки химических отходов «Черная дыра», «Белое море» и полигона твердых бытовых отходов «Игумново». Стоит отметить, что «Игумново» является крупнейшим в Европе. Его площадь составляет 111,5 гектара.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #медведев #свалка #дзержинск #ликвидация
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