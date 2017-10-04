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Нижний Новгород, 4 октября. Самую длинную в мире набережную хотят построить в Нижнем Новгороде. Как сообщила глава города Елизавета Солонченко, Нижневолжская набережная длиной 32 км должна стать главной городской достопримечательностью.

Проект предполагает устройство набережной на обоих берегах Оки. Стоимость и сроки реализации масштабного проекта пока не указываются.

Солонченко пояснила, что создание набережной планируется для того, чтобы люди всех возрастов могли отдыхать там. «Существующая тенденция проводить выходные с семьей в торговых центрах является неправильной», — заявила она.

Проект набережной был представлен 28 сентября. По словам главы города, уникальные условия позволяют создать набережную, которая будет проходить через Нижневолжскую набережную от Гребного канала и далее еще на 30 км.