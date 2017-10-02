Массовую эвакуацию объявили в Нижнем Новгороде из-за угрозы взрывов

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Нижний Новгород, 2 октября. Сразу несколько зданий эвакуируют в Нижнем Новгороде из-за сообщений о «минировании», сообщили в экстренных службах города.

2 октября в городе проводят массовую эвакуацию, под которую попали торговые центры, школы и даже аэропорт. Сообщения о якобы «минировании» приходили в адрес торговых центров «Фантастика», «РИО», «Индиго», «Седьмое небо» «Муравей».

Сотрудников и учеников эвакуировали сразу в 24 школах города. Кроме того, было оцеплено здание Кремля.

На наличие взрывных устройств проверяли и аэропорт. Самолеты смогли осуществлять посадку, однако пассажиров просили оставаться на местах. Задержка отправки нескольких поездов произошла из-за «минирования» Московского вокзала.

В ТРК «Небо» сработала пожарная сигнализация прямо во время демонстрации фильма.

В правительстве города обратились к землякам с просьбой не поддаваться паники. Власти Нижнего Новгорода подчеркнули, что ситуация находится под контролем.