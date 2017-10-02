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Украина
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Происшествия
Массовую эвакуацию объявили в Нижнем Новгороде из-за угрозы взрывов
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    Массовую эвакуацию объявили в Нижнем Новгороде из-за угрозы взрывов

    15:44  2 Октября 2017
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    Массовую эвакуацию объявили в Нижнем Новгороде из-за угрозы взрывов

    Нижний Новгород, 2 октября. Сразу несколько зданий эвакуируют в Нижнем Новгороде из-за сообщений о «минировании», сообщили в экстренных службах города.

    2 октября в городе проводят массовую эвакуацию, под которую попали торговые центры, школы и даже аэропорт. Сообщения о якобы «минировании» приходили в адрес торговых центров «Фантастика», «РИО», «Индиго», «Седьмое небо» «Муравей». 

    Сотрудников и учеников эвакуировали сразу в 24 школах города. Кроме того, было оцеплено здание Кремля.

    На наличие взрывных устройств проверяли и аэропорт. Самолеты смогли осуществлять посадку, однако пассажиров просили оставаться на местах. Задержка отправки нескольких поездов произошла из-за «минирования» Московского вокзала.

    В ТРК «Небо» сработала пожарная сигнализация прямо во время демонстрации фильма.

    Массовую эвакуацию объявили в Нижнем Новгороде из-за угрозы взрывов

    В правительстве города обратились к землякам с просьбой не поддаваться паники. Власти Нижнего Новгорода подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #нижний новгород #минирование #эвакуация #звонок
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