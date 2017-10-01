Многодетная мать в Нижнем Новгороде облила мочой коллегу

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Нижегородская область, 1 октября. Мировой суд Ленинского района Нижнего Новгорода принял решение частично удовлетворить иск в отношении 50-летней женщины, которая сломала ребро своей 40-летней коллеге.

Инцидент произошел на одном из заводов. Согласно предварительным данным, между женщинами вспыхнул конфликт, в ходе которого мать пятерых детей принесла на работу банку с уриной, облила оппонентку и неудачно ее толкнула. В результате последняя упала и получила травму.

Теперь 50-летняя женщина должна выплатить пострадавшей 20 тысяч рублей (компенсация морального ущерба), а также сумму утраченного заработка.

Напомним, ранее стало известно о том, что жителя Мурманска осудили за драку с девушкой.