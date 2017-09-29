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Общество
Пробки сковали Нижний Новгород вечером 29 сентября
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    Пробки сковали Нижний Новгород вечером 29 сентября

    22:28  29 Сентября 2017
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    Пробки сковали Нижний Новгород вечером 29 сентября

    Нижний Новгород, 29 сентября. Уровень загруженности дорог в Нижнем Новгороде вечером 29-го сентября превысил девять баллов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информационный сервис «Яндекс.Пробки».

    Местные СМИ отмечают, что главной причиной пробок послужили аварии на дорогах и проведение ремонтных работ. Самая трудная ситуация сложилась на подступах к Московскому вокзалу. Скорость движения здесь не превышает 3 км/ч.

    Накануне стало известно об изменениях в расписании троллейбусов в Нижнем Новгороде.

    Автор: Сергей Свазовский
    #нижний новгород #пробки #яндекс #вечер
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