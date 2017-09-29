Пробки сковали Нижний Новгород вечером 29 сентября

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Нижний Новгород, 29 сентября. Уровень загруженности дорог в Нижнем Новгороде вечером 29-го сентября превысил девять баллов. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информационный сервис «Яндекс.Пробки».

Местные СМИ отмечают, что главной причиной пробок послужили аварии на дорогах и проведение ремонтных работ. Самая трудная ситуация сложилась на подступах к Московскому вокзалу. Скорость движения здесь не превышает 3 км/ч.

Накануне стало известно об изменениях в расписании троллейбусов в Нижнем Новгороде.