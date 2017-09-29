Движение по Малой Покровской в Нижнем Новгороде ограничат до конца октября

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Нижегородская область, 29 сентября. Движение транспорта по Малой Покровской в Нижнем Новгороде будет временно ограничено. Об этом сообщили в пятницу представители администрации города.

Согласно предварительным данным, 1–31 октября 2017 года на улице будут проводиться строительные работы (в районе домов 25 и 31). Непосредственно общественный транспорт пустят в объезд по прилегающим улицам.

Ранее стало известно о том, что с 1 октября 2017 года будет изменена схема движения троллейбусов в Нижнем Новгороде.