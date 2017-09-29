В Нижнем Новгороде изменится движение троллейбусов на трех маршрутах

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Нижний Новгород, 29 сентября. С 1 октября в Нижнем Новгороде изменится схема движения троллейбусов № 10, 15 и 25. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным ведомства, движение троллейбусов №10 и №25 от микрорайона «Мещерское озеро» до остановки «Улица Актюбинская» будет перенаправлено по улицам Пролетарской, Акмолинской, Куйбышева, а также по Бурнаковскому проезду и Московскому шоссе.

Маршрут троллейбуса №15 будет осуществляться от «Платформы Чаадаево» до Комсомольского шоссе. Ограничение связано с ремонтными работами ОАО «Нижегородский водоканал» на Московском шоссе.