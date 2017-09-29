Труп мужчины обнаружен на остановке в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 29 сентября. Обнаружен труп на остановке общественного транспорта в Нижнем Новгороде утром 29 сентября.

По информации очевидцев, неизвестный мужчина умер на остановке «Серая лошадь» на улице Большая Покровская.

На месте инцидента с 6.30 утра находилась машина «Скорой помощи», но работники медицинского учреждения тело мужчины не забирали. Позднее к месту происшествия приехала ритуальная служба. Полицейские приехали в течение шести часов. По предварительной информации смерть мужчины не носит насильственный характер.

На данный момент ГУ МВД по Нижегородской области ведет расследование и пытается установить личность умершего мужчины.