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Общество
Труп мужчины обнаружен на остановке в Нижнем Новгороде
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    Труп мужчины обнаружен на остановке в Нижнем Новгороде

    15:15  29 Сентября 2017
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    Труп мужчины обнаружен на остановке в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 29 сентября. Обнаружен труп на остановке общественного транспорта в Нижнем Новгороде утром 29 сентября.

    По информации очевидцев, неизвестный мужчина умер на остановке «Серая лошадь» на улице Большая Покровская.

    На месте инцидента с 6.30 утра находилась машина «Скорой помощи», но работники медицинского учреждения тело мужчины не забирали. Позднее к месту происшествия приехала ритуальная служба. Полицейские приехали в течение шести часов. По предварительной информации смерть мужчины не носит насильственный характер.

    На данный момент ГУ МВД по Нижегородской области ведет расследование и пытается установить личность умершего мужчины.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #нижний новгород
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