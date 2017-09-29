Двоих сторонников Навального задержали в Нижнем Новгороде на законных основаниях

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Нижний Новгород, 29 сентября. Начальник штаба блогера Алексея Навального Леонид Волков задержан в Нижнем Новгороде. Кроме того, полиция задержала еще двоих активистов.

По словам Волкова, полиция изъяла оборудование со сцены, которую сторонники навального готовили к проведению несогласованной властями города акции.

Ранее сообщалось, что митинг Навального запланирован на 29 сентября. Несмотря на то, что власти Нижнего Новгорода отказали в его проведении, в штабе Навального продолжили подготовку к мероприятию. Сам Алексей Навальный ранее был задержан в подъезде своего дома.