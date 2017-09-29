Движение по площади Маркина в Нижнем Новгороде будет перекрыто 29 сентября

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Нижний Новгород, 29 сентября. Движение транспорта по улице Рождественской будет закрыто в Нижнем Новгороде 29 сентября.

По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, в пятницу движение по улице Рождественской от переулка Вахитова до переулка Городецкого в период с 12.00 до 18.00 будет закрыто из-за проведения фестиваля культуры, спорта и туризма «Позитивный Нижний». Движение будет налажено в объезд площади Маркина, где пройдет фестиваль.

Кроме этого, с 28 сентября 22.00 до 29 сентября 22.00 парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятия будет запрещена.