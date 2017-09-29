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Общество
Движение по площади Маркина в Нижнем Новгороде будет перекрыто 29 сентября
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    Движение по площади Маркина в Нижнем Новгороде будет перекрыто 29 сентября

    13:45  29 Сентября 2017
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    Движение по площади Маркина в Нижнем Новгороде будет запрещено из-за фестиваля "Позитивный Нижний"

    Нижний Новгород, 29 сентября. Движение транспорта по улице Рождественской будет закрыто в Нижнем Новгороде 29 сентября.

    По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, в пятницу движение по улице Рождественской от переулка Вахитова до переулка Городецкого в период с 12.00 до 18.00 будет закрыто из-за проведения фестиваля культуры, спорта и туризма «Позитивный Нижний». Движение будет налажено в объезд площади Маркина, где пройдет фестиваль.

    Кроме этого, с 28 сентября 22.00 до 29 сентября 22.00 парковка транспортных средств в зоне проведения мероприятия будет запрещена.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #нижний новгород #фестиваль
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