Юрист назвал законным задержание начальника штаба Навального в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 29 сентября. Начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова задержали в Нижнем Новгороде, на него составляют протокол по факту нарушения порядка организации митинга.

«Составляют на меня протокол по 20.2.8 и задерживают», — написал Волков в своем микроблоге в Twitter.

Ситуацию с задержанием Волкова прокомментировал юрист Андрей Некрасов. По его словам, у полиции были законные основания для таких действий.

«Это вполне законно, если он призывает именно к несанкционированным акциям», — сказал он ИА Nation News.

Напомним, вечером 29 сентября в Нижнем Новгороде должен пройти несанкционированный митинг сторонников Навального. В правоохранительных органах уже предупредили местных жителях о возможных провокациях, направленных на нарушение общественного порядка.