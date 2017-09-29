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Общество
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Общество
Юрист назвал законным задержание начальника штаба Навального в Нижнем Новгороде
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    Юрист назвал законным задержание начальника штаба Навального в Нижнем Новгороде

    13:49  29 Сентября 2017
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    Юрист назвал законным задержание начальника штаба Навального в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 29 сентября. Начальника штаба Алексея Навального Леонида Волкова задержали в Нижнем Новгороде, на него составляют протокол по факту нарушения порядка организации митинга.

    «Составляют на меня протокол по 20.2.8 и задерживают», — написал Волков в своем микроблоге в Twitter.

    Ситуацию с задержанием Волкова прокомментировал юрист Андрей Некрасов. По его словам, у полиции были законные основания для таких действий.

    «Это вполне законно, если он призывает именно к несанкционированным акциям», — сказал он ИА Nation News.

    Юрист назвал законным задержание начальника штаба Навального в Нижнем Новгороде

    Напомним, вечером 29 сентября в Нижнем Новгороде должен пройти несанкционированный митинг сторонников Навального. В правоохранительных органах уже предупредили местных жителях о возможных провокациях, направленных на нарушение общественного порядка.

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    Автор: Борис Любимов
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