Врач больницы в Дзержинске через суд добился восстановления в должности

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Нижний Новгород, 29 сентября. Суд восстановил в должности заведующего травматологическим отделением в Дзержинске Нижегородской области.

Мужчина обратился в суд с исковым заявлением на больницу, где он работал с 2009 года, оспаривая два дисциплинарных наказания. В результате врач был уволен с должности в августе 2017 года.

Как сообщает НИА Нижний Новгород, после решения суда врач, заведующий травматологическим отделением, был восстановлен на работу в Дзержинске. Кроме этого, с больницы постановлением суда была взыскана сумма в размере 192 218, 71 рублей и компенсация морального вреда в размере пяти тысяч рублей.