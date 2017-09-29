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Врач больницы в Дзержинске через суд добился восстановления в должности
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    Врач больницы в Дзержинске через суд добился восстановления в должности

    12:15  29 Сентября 2017
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    Врача нижегородской больницы в Дзержинске восстановили в должности

    Нижний Новгород, 29 сентября. Суд восстановил в должности заведующего травматологическим отделением в Дзержинске Нижегородской области.

    Мужчина обратился в суд с исковым заявлением на больницу, где он работал с 2009 года, оспаривая два дисциплинарных наказания. В результате врач был уволен с должности в августе 2017 года.

    Как сообщает НИА Нижний Новгород, после решения суда врач, заведующий травматологическим отделением, был восстановлен на работу в Дзержинске. Кроме этого, с больницы постановлением суда была взыскана сумма в размере 192 218, 71 рублей и компенсация морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #суд #нижний новгород
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