Перекресток залило кипятком в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 29 сентября. Перекресток на улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде залило горячей водой 29 сентября.

По информации Нижегородской правды, сегодня, 29 сентября, на перекрестке улице Ковалихинской и Семашко произошла коммунальная авария. Горячая вода бьет из люка, расположенного на дороге.

Неделю назад на данном участке закончились ремонтные работы по перекладке водопровода от площади Свободы до дома №49 по Ковалихинской ввиду износа водопроводных коммуникаций.