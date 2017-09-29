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Подземный переход к площади Лядова в Нижнем Новгороде отремонтируют к середине октября
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    Подземный переход к площади Лядова в Нижнем Новгороде отремонтируют к середине октября

    11:26  29 Сентября 2017  /обновлено: 11:27  29 Сентября 2017
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    Подземный пешеход на ул. Лядова в Нижнем Новгороде отремонтируют к декабрю

    Нижний Новгород, 29 сентября. Ремонтные работы подземного пешеходного перехода на площади Лядова продлятся до 12 октября.

    По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, в период с 28 сентября по 12 октября частично будет перекрыто движение пешеходов через улицу Тимирязева на площадь Лядова. В тоннеле будут вестись работы по замене лестничных сходов. Также будет установлено освещение.

    До площади Лядова можно будет добраться через пешеходный переход, расположенный в районе домов №4 и 4а по улице Кулибина.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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