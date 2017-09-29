Подземный переход к площади Лядова в Нижнем Новгороде отремонтируют к середине октября

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Нижний Новгород, 29 сентября. Ремонтные работы подземного пешеходного перехода на площади Лядова продлятся до 12 октября.

По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, в период с 28 сентября по 12 октября частично будет перекрыто движение пешеходов через улицу Тимирязева на площадь Лядова. В тоннеле будут вестись работы по замене лестничных сходов. Также будет установлено освещение.

До площади Лядова можно будет добраться через пешеходный переход, расположенный в районе домов №4 и 4а по улице Кулибина.