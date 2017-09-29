Два пешехода погибли под колесами автомобилей в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 29 сентября. Два пешехода погибли под колесам автомобилей 28 сентября в Нижнем Новгороде.

По информации регионального УГИБДД ГУ МВД РФ, на дорогах Нижегородской области в ДТП погибли два пешехода. Первый инцидент случился на седьмом километре трассы Дзержинск — обход Нижнего Новгорода в 18.50. Водитель «Газели» сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 54-летний мужчина скончался.

Под колеса автомобиля ГАЗ 278813 попал 51-летний мужчина, который переходил дорогу в неположенном месте. ДТП произошло в Павловском районе на 69-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов. Пешеход получил смертельные травмы.