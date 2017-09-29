В расписании нижегородского аэропорта «Стригино» появится рейс до Минеральных вод в середине осени

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Нижний Новгород, 29 сентября. В расписание аэропорта «Стригино» в середине осени будет включен рейс Нижний Новгород — Минеральные Воды.

По сообщению Делового Квартала, нижегородский аэропорт будет осуществлять рейсы до популярного российского курорта с 29 сентября. Отсюда можно будет добраться до Железноводска, Пятигорска и Кисловодска.

Вылеты лайнеров АН-148-100 авиакомпании «Саратовские авиалинии» запланированы по воскресным дням в 11.15. Время полета составит около 2 часов 15 минут.

Минимальная стоимость билетов на сегодняшний день составляет около 4000 рублей в одну сторону.