В расписании нижегородского аэропорта «Стригино» появится рейс до Минеральных вод в середине осени
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Нижний Новгород, 29 сентября. В расписание аэропорта «Стригино» в середине осени будет включен рейс Нижний Новгород — Минеральные Воды.
По сообщению Делового Квартала, нижегородский аэропорт будет осуществлять рейсы до популярного российского курорта с 29 сентября. Отсюда можно будет добраться до Железноводска, Пятигорска и Кисловодска.
Вылеты лайнеров АН-148-100 авиакомпании «Саратовские авиалинии» запланированы по воскресным дням в 11.15. Время полета составит около 2 часов 15 минут.
Минимальная стоимость билетов на сегодняшний день составляет около 4000 рублей в одну сторону.