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Политолог о митинге Навального в Нижнем Новгороде: Классическая гапоновщина
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    Политолог о митинге Навального в Нижнем Новгороде: Классическая гапоновщина

    10:23  29 Сентября 2017  /обновлено: 11:22  29 Сентября 2017
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    Политолог о митинге Навального в Нижнем Новгороде: Классическая гапонщина

    Москва, 29 сентября. Алексей Навальный намерен провести 29 сентября несогласованный митинг в Нижнем Новгороде. Полиция и прокуратура Нижегородской области уже предупредили жителей города о незаконности акции на площади Маркина.

    Также в правоохранительных органах сообщили нижегородцам о риске провокаций, направленных на нарушение общественного порядка. Как полагает политолог Александр Серавин, Навальный не заинтересован в проведении законных акций в разрешенных местными властями местах.

    Политолог о митинге Навального в Нижнем Новгороде: Классическая гапонщина

    «Ему нужно, чтобы разношерстная толпа его сторонников пошла на незаконную акцию, а дубинки Росгвардии выковали из них ядро будущего протеста. На самом деле, это такая классическая гапоновщина», — сказал политолог в интервью ИА Nation News.

    Эксперт высказал мнение, что блогер «идет по пути попа Гапона, участника Кровавого воскресенья». Также Серавин усомнился в реальной поддержке Навального российским населением, поскольку многие его сторонники предпочитают смотреть ролики и записи блогера в Сети, однако они не готовы выходить на улицы. 

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    Автор: Борис Любимов
    #нижний новгород #алексей навальный
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