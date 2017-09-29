Политолог о митинге Навального в Нижнем Новгороде: Классическая гапонщина

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Москва, 29 сентября. Алексей Навальный намерен провести 29 сентября несогласованный митинг в Нижнем Новгороде. Полиция и прокуратура Нижегородской области уже предупредили жителей города о незаконности акции на площади Маркина.

Также в правоохранительных органах сообщили нижегородцам о риске провокаций, направленных на нарушение общественного порядка. Как полагает политолог Александр Серавин, Навальный не заинтересован в проведении законных акций в разрешенных местными властями местах.

«Ему нужно, чтобы разношерстная толпа его сторонников пошла на незаконную акцию, а дубинки Росгвардии выковали из них ядро будущего протеста. На самом деле, это такая классическая гапоновщина», — сказал политолог в интервью ИА Nation News.

Эксперт высказал мнение, что блогер «идет по пути попа Гапона, участника Кровавого воскресенья». Также Серавин усомнился в реальной поддержке Навального российским населением, поскольку многие его сторонники предпочитают смотреть ролики и записи блогера в Сети, однако они не готовы выходить на улицы.