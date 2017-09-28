Эксперт рассказал, какое наказание ждет Навального за незаконный митинг в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 28 сентября. Алексей Навальный намерен 29 сентября провести несанкционированную акцию в Нижнем Новгороде. По мнению юриста Федеральной палаты адвокатов Владислава Гриба, ему может грозить административный арест и штраф.
Навальный не оставляет идею организовать акцию, несмотря на то, что власти Нижнего Новгорода не согласовали ее. При этом сторонники блогера уверены, что митинг согласован, хотя чиновники городской администрации вместе с представителями прокуратуры приехали в ставку Навального, чтобы подтвердить решение об отказе. В ответ его соратники подали заявление в полицию, СК РФ и прокуратуру о якобы готовящихся провокациях.
По мнению юриста, Навальный может отделаться очень мягким наказанием, так как любая невыдержанность со стороны властей, равно как и жесткое соблюдение закона, пойдут им в минус.
«Сам же Навальный оказался в крайне затруднительном положении. Его главная задача не привести к крайней ситуации, не обострять и не провоцировать силовиков. Если будут аресты рядовых участников митинга, часть вины будет лежать на нем, он это понимает. Если все пойдет плохо, то многие соратники Навального могут его осудить за то, что он спровоцировал молодежь, кого-то арестовали, оштрафовали», — считает Гриб. Он добавил, что провести многотысячный митинг без эксцессов - сложная задача.