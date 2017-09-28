Эксперт рассказал, какое наказание ждет Навального за незаконный митинг в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 28 сентября. Алексей Навальный намерен 29 сентября провести несанкционированную акцию в Нижнем Новгороде. По мнению юриста Федеральной палаты адвокатов Владислава Гриба, ему может грозить административный арест и штраф.

Навальный не оставляет идею организовать акцию, несмотря на то, что власти Нижнего Новгорода не согласовали ее. При этом сторонники блогера уверены, что митинг согласован, хотя чиновники городской администрации вместе с представителями прокуратуры приехали в ставку Навального, чтобы подтвердить решение об отказе. В ответ его соратники подали заявление в полицию, СК РФ и прокуратуру о якобы готовящихся провокациях.

По мнению юриста, Навальный может отделаться очень мягким наказанием, так как любая невыдержанность со стороны властей, равно как и жесткое соблюдение закона, пойдут им в минус.