Никитин собирается вывести Нижегородскую область в регионы-лидеры

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Нижний Новгород, 28 сентября. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о поставленной перед ним задаче и дальше развивать регион, чтобы он вошел в лидеры по всем социально-экономическим показателям.

«У меня от президента задача — исключительно развитие, развитие и еще раз развитие региона… Я действительно хотел бы, чтобы область по всем социально-экономическим показателям стала регионом-лидером, и такую задачу я для себя вижу», — сказал он.

Никитин добавил, что наслышан о разногласиях у разных ветвей власти в Нижегородской области. Глава региона отметил, что им следует сплотиться и сформировать единое мнение о цели совместной работы как можно быстрее.