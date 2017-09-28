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Пожилой мужчина погиб под колесами «Газели» в Нижнем Новгороде
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    Пожилой мужчина погиб под колесами «Газели» в Нижнем Новгороде

    13:26  28 Сентября 2017
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    Пожилой мужчина погиб под колесами «Газели» в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 28 сентября. Пешеход погиб под колесам «Газели» на трассе Нижний Новгород — Киров.

    По сообщению управления ГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 27 сентября около 20:00 вечера на 21 км трассы Нижний Новгород — Киров в Борском районе. Мужчина, водительский стаж которого составляет девять лет, сбил пешехода, находясь за рулем автомобиля.

    В результате аварии мужчина на вид 60 лет, переходивший дорогу в неположенном месте, получил смертельное ранение. В настоящий момент личность погибшего человека не установлена.

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    Автор: Ксения Пудовкина
    #авария #нижний новгород
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