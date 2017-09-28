Пожилой мужчина погиб под колесами «Газели» в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 28 сентября. Пешеход погиб под колесам «Газели» на трассе Нижний Новгород — Киров.

По сообщению управления ГИБДД России по Нижегородской области, ДТП произошло 27 сентября около 20:00 вечера на 21 км трассы Нижний Новгород — Киров в Борском районе. Мужчина, водительский стаж которого составляет девять лет, сбил пешехода, находясь за рулем автомобиля.

В результате аварии мужчина на вид 60 лет, переходивший дорогу в неположенном месте, получил смертельное ранение. В настоящий момент личность погибшего человека не установлена.