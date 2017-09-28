Нижегородец убил пенсионера, ударившего его бутылкой по голове

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Нижний Новгород, 28 сентября. 28-летнего жителя Нижнего Новгорода приговорили к 7 годам 8 месяцам лишения свободы за убийство 70-летнего пенсионера.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, в ночь на 2 января между мужчиной и пенсионером произошла беспричинная ссора. Пожилой нижегородец ударил пьяного оппонента бутылкой по голове и ушел. Злоумышленник догнал свою жертву и избил, после чего потерпевшего доставили в больницу, где тот и скончался. Подозреваемый узнал о смерти избитого им мужчины только при задержании.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, ранее жителя Свердловской области приговорили к восьми годам исправительной колонии за убийство собутыльника. Как передает URA.RU, выйти на след убийцы полицейским помог шнурок от ботинка.