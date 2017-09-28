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Нижегородец убил пенсионера, ударившего его бутылкой по голове
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    Нижегородец убил пенсионера, ударившего его бутылкой по голове

    12:50  28 Сентября 2017
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    Нижегородец убил пенсионера, ударившего его бутылкой по голове

    Нижний Новгород, 28 сентября. 28-летнего жителя Нижнего Новгорода приговорили к 7 годам 8 месяцам лишения свободы за убийство 70-летнего пенсионера.

    Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области, в ночь на 2 января между мужчиной и пенсионером произошла беспричинная ссора. Пожилой нижегородец ударил пьяного оппонента бутылкой по голове и ушел. Злоумышленник догнал свою жертву и избил, после чего потерпевшего доставили в больницу, где тот и скончался. Подозреваемый узнал о смерти избитого им мужчины только при задержании.

    «Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе. 

    Добавим, ранее жителя Свердловской области приговорили к восьми годам исправительной колонии за убийство собутыльника. Как передает URA.RU, выйти на след убийцы полицейским помог шнурок от ботинка.

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    Автор: Борис Любимов
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