Полиция напомнила о незаконности митинга Навального в Нижнем Новгороде
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Нижегородская область, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов предупредили жителей Нижнего Новгорода о незаконности митинга, который планирует 29 сентября организовать блогер Алексей Навальный.
Речь идет об акции на площади Маркина.
«Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка», — указано в заявлении регионального управления МВД России.
Ранее стало известно о том, что на митинг Алексея Навального в Хабаровске пришло около 650 человек.