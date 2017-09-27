Полиция напомнила о незаконности митинга Навального в Нижнем Новгороде

В Избранное

Нижегородская область, 27 сентября. Сотрудники правоохранительных органов предупредили жителей Нижнего Новгорода о незаконности митинга, который планирует 29 сентября организовать блогер Алексей Навальный.

Речь идет об акции на площади Маркина.

«Мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка», — указано в заявлении регионального управления МВД России.

Ранее стало известно о том, что на митинг Алексея Навального в Хабаровске пришло около 650 человек.