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Маршрутка сбила пенсионерку в Нижнем Новгороде
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    Маршрутка сбила пенсионерку в Нижнем Новгороде

    13:45  27 Сентября 2017
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    Маршрутка сбила пенсионерку в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 27 сентября.  Пожилая жительница Нижнего Новгорода срочно госпитализирована в больницу после наезда маршрутки в момент перехода проезжей части, медики констатировали перелом правой кисти.

    Днем 26 сентября в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП, сообщили в региональном ГИБДД. По данным правоохранительных органов, водитель ПАЗ наехал на 80-летнюю женщину, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. 

    Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей перелом кисти. За прошлые сутки в Нижегородской области произошло 9 ДТП, при которых получили ранения 15 человек.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #нижний новгород
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