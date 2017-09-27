Маршрутка сбила пенсионерку в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 27 сентября. Пожилая жительница Нижнего Новгорода срочно госпитализирована в больницу после наезда маршрутки в момент перехода проезжей части, медики констатировали перелом правой кисти.

Днем 26 сентября в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошло ДТП, сообщили в региональном ГИБДД. По данным правоохранительных органов, водитель ПАЗ наехал на 80-летнюю женщину, когда она переходила дорогу в неустановленном месте.

Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей перелом кисти. За прошлые сутки в Нижегородской области произошло 9 ДТП, при которых получили ранения 15 человек.