«ЮТэйр» запускает дополнительный рейс из Нижнего Новгорода в Москву

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Нижний Новгород, 27 сентября. Российский авиаперевозчик «ЮТэйр» с 3 октября запускает дополнительный рейс из Нижнего Новгорода в столицу, сообщили в международном аэропорту Стригино.

Авиакомпания «ЮТэйр», входящая в одноименную группу компаний, совершает в Москву один рейс в вечернее время. По данным аэропорта Стригино, новый рейс будет выполняться в дневное время трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время в полете – всего час, рейсы будут осуществлять лайнеры ATR72-500. Воздушные ворота аэропорта «Домодедово» примут рейсы из Нижнего Новгорода.