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Нижний Новгород завалит Китай пломбиром
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    Нижний Новгород завалит Китай пломбиром

    11:04  27 Сентября 2017
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    Нижний Новгород завалит Китай пломбиром

    Нижний Новгород, 27 сентября. Китай заключил крупный контракт с нижегеродским заводом по производству мороженого, сумма сделки составила 100 млн рублей, реализацией проекта займется группа «Поспел».

    Мороженое нижегородской «Фабрики Грез» отправится на прилавки китайских магазинов. Известно, что партнеры из КНР проявили интерес ко всей линейке пломбиров. По словам вице-президента группы компаний «Поспел» Андрея Мартынова, у производства мороженого есть большой потенциал. Он рассчитывает, что нижегородский пломбир займет свою нишу на китайском рынке.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #китай #нижний новгород
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