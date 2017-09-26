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Политика
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Общество
Шанцев объяснил, почему Путин отправил его в отставку
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    Шанцев объяснил, почему Путин отправил его в отставку

    19:27  26 Сентября 2017
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    Шанцев объяснил, почему Путин отправил его в отставку

    Нижний Новгород, 26 сентября. Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев предположил, что причиной его отставки стал солидный возраст. Экс глава региона подчеркнул, что решение президента РФ Владимира Путина его не оскорбило.

    «Президент принимает решение, когда считает это целесообразным. Он считает, что надо уменьшать количество ветеранов и увеличивать количество молодежи. Я уже долгожитель в этой сфере, и решение президента меня не оскорбило, более того  — вы знаете, что он меня еще и наградил», — сказал он журналистам.

    Шанцев добавил, что 70 лет — это солидный возраст. И именно это, по его мнению, стало причиной отставки.

    Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил врио главы региона первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина.

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    Автор: Борис Любимов
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