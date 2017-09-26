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Общество
Врио губернатора Нижегородской области рассказал, когда приступит к работе
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    Врио губернатора Нижегородской области рассказал, когда приступит к работе

    16:49  26 Сентября 2017
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    Врио губернатора Нижегородской области рассказал, когда приступит к работе

    Нижний Новгород, 26 сентября. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что собирается приступить к работе в среду, 27 сентября.

    «Завтра уже поеду в регион», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

    Никитин добавил, что уже посещал Нижний Новгород и другие города области. Также он отметил монастырь в Сарове, «настоящую жемчужину нижегородской земли».

    Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил врио главы региона первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина. Как передает Утро.ру, среди причин отставки Шанцева в СМИ фигурировали его возраст и сложные отношения с элитами региона.

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    Автор: Борис Любимов
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