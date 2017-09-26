Сторонники Навального в Нижнем Новгороде поддерживают АТО и представителей ЛГБТ

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Нижний Новгород 26 сентября. Активисты Алексея Навального в Нижнем Новгороде оказались сторонниками проведения так называемой антитеррористической операции (АТО) против жителей Донбасса, Майдана и ЛГБТ-активистами.

Как стало известно, одна из сторонниц блогера, член объединения «Солидарность» Татьяна Аршинова, публикует на своих страницах в соцсетях антироссийскую пропаганду. Она также состоит в сообществах «МИ ПРОТИ РНЕ! [за Євромайдан, АТО, СБУ]», «УКРАЇНА-ЦЕ МИ», а также группах «Русский Сектор — Национальная Служба Новостей» и «Силы Добра — русские националисты зарубежом».

Многие из своих взглядов Аршинова пытается перенести в офлайн, пишет «Ридус». Кроме того, судя по размещенным фото, женщина увлекается БДСМ и питает симпатию к ЛГБТ-движению.