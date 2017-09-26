Шанцев обратился к жителям Нижегородской области после ухода в отставку

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Нижний Новгород, 26 сентября. Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев написал о своем уходе с поста в Живом Журнале. Бывший глава региона заявил, что для него настало время перевернуть страницу.

Шанцев признался, что прикипел к региону и относился как к детям ко многим реализуемым проектам, в том числе в сфере сельского хозяйства, промышленности, медицины и т.п.

«А потом понимаешь, что дети, пожалуй, уже подросли и многое умеют. И пришло время перевернуть страницу», — пишет он.

Автор поста напомнил нижегородцам о 12 совместно прожитых годах и заверил, что будет переживать за любимую область. «Но уже в новом качестве. Спасибо вам!» — обратился он к жителям региона.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио первого заместителя главы министерства промышленности и торговли РФ Глеба Никитина.