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Нижегородского подростка осудят за избиение друга металлическим прутом
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    Нижегородского подростка осудят за избиение друга металлическим прутом

    14:56  26 Сентября 2017
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    Нижегородского подростка осудят за избиение друга металлическим прутом

    Нижний Новгород, 26 сентября. Следователи Нижегородской области передали в региональный суд материалы расследования по делу о покушении на убийство 13-летнего мальчика, которое произошло в мае текущего года в Кстово.

    Подозреваемый – 15-летний юноша избил металлическим прутом своего младшего товарища 31 мая 2017 года. По данным следователей, он беспричинно напал на 13-летнего мальчика, когда подростки гуляли в лесополосе города Кстова.

    Местные жители обнаружили пострадавшего без сознания, он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломами кисти. Правоохранительные органы установили, что нападавший страдает психическим расстройством и в момент покушения находился в невменяемом состоянии.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #суд #нижний новгород
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