Нижегородского подростка осудят за избиение друга металлическим прутом

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Нижний Новгород, 26 сентября. Следователи Нижегородской области передали в региональный суд материалы расследования по делу о покушении на убийство 13-летнего мальчика, которое произошло в мае текущего года в Кстово.

Подозреваемый – 15-летний юноша избил металлическим прутом своего младшего товарища 31 мая 2017 года. По данным следователей, он беспричинно напал на 13-летнего мальчика, когда подростки гуляли в лесополосе города Кстова.

Местные жители обнаружили пострадавшего без сознания, он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломами кисти. Правоохранительные органы установили, что нападавший страдает психическим расстройством и в момент покушения находился в невменяемом состоянии.