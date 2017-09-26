Первый пятизведочный отель откроется в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 26 сентября. Пятизвездочный отель под международным брендом Sheraton откроется 27 сентября в Нижнем Новгороде.

Первый пятизвездочный отель откроется на Театральной площади во Всемирный день туризма. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на председателя совета директоров ООО «Весенние инвестиции», инвестора проекта, Дмитрия Володина.

Согласно пресс-релизу, отель включает 170 комфортабельных номеров высокого уровня обслуживания, интерьеры которых разработаны известным французским архитектором и дизайнером Жаком Гарсией.

Ранее сообщалось, что отель будет запущен под брендом Mariott.