Евгений Денисов назначен на должность прокурора Нижегородской области
Нижний Новгород, 26 сентября. Главой прокуратуры Нижегородской области назначен советник юстиции третьего класса Евгений Денисов, кандидатуру одобрило большинство депутатов местного Заксобрания.
Депутаты Заксобрания Нижегородской области проголосовали за назначение главным прокурором региона Евгения Денисова. Кандидату советника юстиции поддержали 46 депутатов. Известно, что Денисов с 2008 года занимал пост заместителя областного прокурора.
«Законодательное собрание тесно и плодотворно сотрудничает с областной прокуратурой. Наше взаимодействие традиционно строится на принципах диалога и взаимопонимания», — сказал спикер регионального правительства Евгений Лебедев.
Генпрокуратура России должна утвердить Дениса в новой должности 27 сентября.