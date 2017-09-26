Курильщик со стажем обгорел при пожаре в Нижегородской области

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Нижний Новгород, 26 сентября. Житель Нижегородской области получил ожоги второй степени в результате пожара в селе Спасском, предположительно причиной возгорания стала неосторожность при курении.

В ночь на 26 сентября в селе Спасском Нижегородской области произошел пожар. Региональное спасательное ведомство получило сообщение о возгорании после часа ночи. По данным ГУ МЧС, огонь поглотил кровлю и внутреннюю отделку частного дома, сгорело имущество местного жителя.

Известно, что 35-летний хозяин дома получил ожоги второй степени, его срочно госпитализировали в районную больницу. Спасатели полагают, что причиной пожара могла стать неосторожность курильщика.