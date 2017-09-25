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Экс-центровой ЦСКА близок к переходу в «Нижний Новгород»
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    Экс-центровой ЦСКА близок к переходу в «Нижний Новгород»

    7:40  25 Сентября 2017
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    Экс-центровой ЦСКА близок к переходу в «Нижний Новгород»

    Нижний Новгород, 25 сентября. Центровой Иван Лазарев после ухода из столичного ЦСКА, скорее всего, продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде». 

    По информации газеты «Известия», клуб в скором времени подпишет с «большим» однолетнее соглашение с опцией продления на один год.

    Как отмечает собеседник издания, в этом трансфере заинтересован главный тренер Зоран Лукич.

    Ожидается, что Лазарев займет место канадского баскетболиста Шона Денисона, который был вынужден покинуть клуб из-за семейных проблем.

    «ЦСКА предлагал Ивану продлить контракт, но мы решили выбрать другой путь развития карьеры. Ему надо получать больше игровой практики, чтобы продолжать рост», — отметил агент игрока Валерий Холин.  

     

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    Автор: Дана Балан
    #цска #нижний новгород #лазарев
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