Работнику мебельной фабрики под Нижним Новгородом оторвало палец

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Нижний Новгород, 23 сентября. Несчастный случай произошел на мебельной фабрике в Нижегородской области: рабочий лишился пальца на станке.

Как стало известно, ЧП случилось в минувший четверг на мебельной фабрике ООО «Вернисаж», расположенной в городе Бор. Так, рука 28-летнего станочника попала в зону движущихся частей оборудования, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца.

Врачи квалифицировали состояние шока первой степени и тяжелую степень травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее на Рязанской ГРЭС в Новомичуринске произошел взрыв угольно-воздушной смеси.