Кибердружины могут появиться в Нижнем Новгороде

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Нижний Новгород, 23 сентября. Прокурор Нижегородской области Андрей Гуришев обратился к ректору НовГУ Виктору Веберу с инициативой сформировать на базе студенческих коллективов кибердружину для выявления интернет-порталов, распространяющих запрещенную информацию.

В минувшую пятницу прошел третий открытый форум прокуратуры Новгородской области «Взаимодействие прокуратуры, органов власти, правоохранительных органов и населения в охране общественного порядка».

В ходе форума обсуждали вопрос относительно создания народных дружин. Согласно информации прокуратуры, в 2017 году они помогли выявить почти 800 административных правонарушений.

Кроме того, на форуме обсуждалась возможность создания кибердружин, которые будут искать на просторах Сети запрещенный контент.