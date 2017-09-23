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Кибердружины могут появиться в Нижнем Новгороде
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    Кибердружины могут появиться в Нижнем Новгороде

    13:00  23 Сентября 2017
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    Кибердружины могут появиться в Нижнем Новгороде

    Нижний Новгород, 23 сентября. Прокурор Нижегородской области Андрей Гуришев обратился к ректору НовГУ Виктору Веберу с инициативой сформировать на базе студенческих коллективов кибердружину для выявления интернет-порталов, распространяющих запрещенную информацию.

    В  минувшую пятницу прошел третий открытый форум прокуратуры Новгородской области «Взаимодействие прокуратуры, органов власти, правоохранительных органов и населения в охране общественного порядка».

    Кибердружины могут появиться в Нижнем Новгороде

    В ходе форума обсуждали вопрос относительно создания народных дружин. Согласно информации прокуратуры, в 2017 году они помогли выявить почти 800 административных правонарушений.

    Кроме того, на форуме обсуждалась возможность создания кибердружин, которые будут искать на просторах Сети запрещенный контент. 

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    Автор: Дана Балан
    #нижний новгород #кибердружина
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