Очаг АЧС нашли в кормушках диких кабанов под Нижним Новгородом

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Нижний Новгород, 22 сентября. Опасный вирус африканской чумы свиней обнаружили в Семеновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в комитете госветнадзора региона.

Трупы диких кабанов были найдены на территории Павловского лесничества между деревнями Погорелки и Арапово, а также в тот же день между деревнями Перелаз и Яндовы в Семеновском районе.

У погибших животных взяли пробы. В патологическом материале был выявлен вирус. Трупы зараженных кабанов сожгли на месте, а территорию в округе продезинфицировали.

