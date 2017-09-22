Нижегородские школьники изучат историю края с древнейших времен до наших дней

В Избранное

Нижний Новгород, 22 сентября. Курс по истории Нижегородского края с древнейших времен до наших дней начнут изучать школьники в школах Нижнего Новгорода.

Комплект пособий по новому предмету рассчитан на пять лет и включает пособия для учащихся 6–10 классов, хрестоматию, контрольно-измерительные материалы.

Как уточняют местные СМИ, в городской думе подчеркивают, что новая программа полностью увязана со школьной программой федерального курса «История России». Авторами курса стали, в частности, сотрудники Нижегородского института развития образования и ННГУ.