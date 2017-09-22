Генерал-майор Кулик стал новым главой нижегородской полиции
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Нижний Новгород. 22 сентября. Генерал-майор Юрий Кулик возглавил ГУ МВД РФ по Нижегородской области. Сегодня его представили личному составу нижегородской полиции.
Ранее Кулик возглавлял УМВД России по Тамбовской области.
По данным местных СМИ, в числе возможных кандидатов на пост руководителя главка МВД Нижегородской области рассматривалась кандидатура Виктора Ищенко.
Бывший глава нижегородского полиции генерал-лейтенант полиции Иван Шаев покинул пост в марте после подписания указа президентом России Владимира Путина.