Политолог заявил, что не видит причин для отставки Шанцева

В Избранное

Нижний Новгород, 21 сентября. Нижегородский политолог Сергей Кочеров прокомментировал сообщения о готовящейся отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Он подчеркнул, что не видит причин для отставки губернатора.

По его словам, в современной России может происходить множество неожиданностей, однако решения об отставке руководителей областей должны быть обоснованы как политически, так и морально.

«В настоящее время я не вижу причин, зачем нужно отправлять в отставку Шанцева, тем более, когда нам предстоит пройти через президентские выборы и принять чемпионат мира по футболу», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что новому губернатору, скорее всего, понадобится много времени, чтобы полностью войти в курс дела. Кроме того, Кочеров уверен, что из-за смены руководства региона может возникнуть неразбериха, которой воспользуются компании, участвующие в строительных работах.