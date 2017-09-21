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Политика
Политолог заявил, что не видит причин для отставки Шанцева
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    Политолог заявил, что не видит причин для отставки Шанцева

    21:41  21 Сентября 2017
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    Политолог заявил, что не видит причин для отставки Шанцева

    Нижний Новгород, 21 сентября.  Нижегородский политолог Сергей Кочеров прокомментировал сообщения о готовящейся отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Он подчеркнул, что не видит причин для отставки губернатора.

    По его словам, в современной России может происходить множество неожиданностей, однако решения об отставке руководителей областей должны быть обоснованы как политически, так и морально.

     «В настоящее время я не вижу причин, зачем нужно отправлять в отставку Шанцева, тем более, когда нам предстоит пройти через президентские выборы и принять чемпионат мира по футболу», — подчеркнул политолог.

    Он напомнил, что новому губернатору, скорее всего, понадобится много времени, чтобы полностью войти в курс дела. Кроме того, Кочеров уверен, что из-за смены руководства региона может возникнуть неразбериха, которой воспользуются компании, участвующие в строительных работах.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #отставка #нижний новгород #шанцев
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