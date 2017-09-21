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Нижегородцев избавят от запаха нечистот
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    Нижегородцев избавят от запаха нечистот

    22:03  21 Сентября 2017
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    Нижегородцев избавят от запаха нечистот

    Нижний Новгород, 21 сентября. Главная насосная станция ОАО «Нижегородский водоканал» получит современную систему воздухоочистки. По словам и. о. генерального директора предприятия Михаила Шмелева, новое оборудование обеспечит очистку атмосферного воздуха на 95-97%.

    Он пояснил, что газы и воздух от сточных вод проходят несколько ступеней угольных фильтров и ультрафиолетовых ламп, затем геологическую очистку и обеззараживание. Запуск на полную мощность планируется в декабре. В настоящее время система готова на 99,9%.

    Ожидается, что благодаря новой системы очистки воздуха будет решена проблема с неприятным запахом в микрорайоне Мещерское озеро.

    Ранее сообщалось, что в июне 2018 года в Нижнем Новгороде откроется гипермаркет Leroy Merlin («Леруа Мерлен»).

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    Автор: Тимур Румянцев
    #нижний новгород
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