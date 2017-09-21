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Завод «РУМО» в Нижнем Новгороде задолжал рабочим свыше 6 млн рублей
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    Завод «РУМО» в Нижнем Новгороде задолжал рабочим свыше 6 млн рублей

    14:07  21 Сентября 2017
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    Завод «РУМО» в Нижнем Новгороде задолжал рабочим свыше 6 млн рублей

    Нижний Новгород, 21 сентября. Нижегородское предприятие «РУМО», которое специализируется на производстве судовых двигателей, задолжало более 6,5 млн рублей по зарплатам. Об этом сообщает прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода по итогам проверки за первое полугодие.

    Ведомство установило, что завод имеет долги перед 264 работниками. Возбуждено производство об административном правонарушении, по итогам которого предприятие было оштрафовано на 50 тыс. рублей.

    Напомним, что завод «РУМО» производит двигатели внутреннего сгорания, газомотокомпрессоры, насосы, котлоагрегаты и холодильное оборудование.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #нижний новгород #зарплата #долги #завод #румо #предприятие
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