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Общество
Сотрудники нижегородского банка брали кредиты по картам клиентов
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    Сотрудники нижегородского банка брали кредиты по картам клиентов

    13:12  21 Сентября 2017
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    Сотрудники нижегородского банка брали кредиты по картам клиентов

    Нижний Новгород, 21 сентября. Сотрудники банка в Нижнем Новгороде брали кредиты по картам своих клиентов. В четверг прокуратура Нижегородской области признала законным возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество» по данному факту.

    Как сообщает ведомства, работники банка с декабря 2014 по июль 2016 года без уведомления клиентов оформляли на их карты кредиты на сумму более 500 тыс. рублей и снимали деньги.

    Сотрудники нижегородского банка брали кредиты по картам клиентов

    Преступление удалось обнаружить благодаря службе собственной безопасности кредитного учреждения, которая провела внутреннюю проверку. В итоге банк аннулировал все кредиты, никто из клиентов банка не пострадал. Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит лишение свободы до шести лет и штраф.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #нижний новгород #мошенничество #кредиты #банк
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