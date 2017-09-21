Сотрудники нижегородского банка брали кредиты по картам клиентов

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Нижний Новгород, 21 сентября. Сотрудники банка в Нижнем Новгороде брали кредиты по картам своих клиентов. В четверг прокуратура Нижегородской области признала законным возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество» по данному факту.

Как сообщает ведомства, работники банка с декабря 2014 по июль 2016 года без уведомления клиентов оформляли на их карты кредиты на сумму более 500 тыс. рублей и снимали деньги.

Преступление удалось обнаружить благодаря службе собственной безопасности кредитного учреждения, которая провела внутреннюю проверку. В итоге банк аннулировал все кредиты, никто из клиентов банка не пострадал. Если вина злоумышленников будет доказана, им грозит лишение свободы до шести лет и штраф.