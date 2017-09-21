Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке главы Нижегородской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков прокомментировал информацию об отставке главы Нижегородской области

    13:15  21 Сентября 2017
    243

    Песков прокомментировал информацию об отставке главы Нижегородской области

    Москва, 21 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о вероятной отставке главы Нижнего Новгорода Валерия Шанцева. 

    По словам Пескова, представители СМИ всегда много всего пишут. Он также напомнил, что Кремль не предсказывает и не анонсирует кадровые перестановки, а сообщает по факту.

    Песков прокомментировал информацию об отставке главы Нижегородской области

    «Когда и если такие решения будут, мы соответствующим образом о них сообщим», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что Шанцев якобы уходит в отставку.

    Впрочем, сам глава региона Шанцев заявил, что в настоящее время не планирует покидать свой пост.

    «Как только соберусь, так обязательно и вам скажу об этом. Сейчас пока не ухожу», — резюмировал он. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #песков #нижний новгород #шанцев
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть