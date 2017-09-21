Песков прокомментировал информацию об отставке главы Нижегородской области

Москва, 21 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о вероятной отставке главы Нижнего Новгорода Валерия Шанцева.

По словам Пескова, представители СМИ всегда много всего пишут. Он также напомнил, что Кремль не предсказывает и не анонсирует кадровые перестановки, а сообщает по факту.

«Когда и если такие решения будут, мы соответствующим образом о них сообщим», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что Шанцев якобы уходит в отставку.

Впрочем, сам глава региона Шанцев заявил, что в настоящее время не планирует покидать свой пост.