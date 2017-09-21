Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии банк «Арсенал» из-за угрозы вкладчикам и кредиторам
Политика
СМИ отправили в отставку губернатора Нижегородской области Шанцева
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ отправили в отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

    9:08  21 Сентября 2017
    41

    СМИ отправили в отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

    Нижний Новгород, 21 сентября. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял решение об отставке. Об этом пишет «Коммерсант».

    По сведениям издания, окончательное решение об уходе главы региона было принято на его встрече с руководством администрации президента России. Ранее источники газеты сообщали, что до конца года будут назначены не менее 10 врио губернаторов, в том числе в Нижегородской и Самарской областях. В СМИ утверждалось, что в обществе есть запрос на обновление политической элиты, поэтому российские власти якобы планирует сменить глав ряда субъектов.

    Шанцев возглавил Нижегородскую область в 2005 году. На выборах в 2014-м он набрал 86% голосов.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 28916

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41527

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20315

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8168

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7719
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        Сирия: САА при поддержке ВКС РФ ликвидировала сотни боевиков на севере Хамы

        23:07   20 Сентября 2017
        25700
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        26001
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        5308
        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко обвинил Порошенко в сотрудничестве с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        72184