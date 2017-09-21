СМИ отправили в отставку губернатора Нижегородской области Шанцева

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Нижний Новгород, 21 сентября. Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял решение об отставке. Об этом пишет «Коммерсант».

По сведениям издания, окончательное решение об уходе главы региона было принято на его встрече с руководством администрации президента России. Ранее источники газеты сообщали, что до конца года будут назначены не менее 10 врио губернаторов, в том числе в Нижегородской и Самарской областях. В СМИ утверждалось, что в обществе есть запрос на обновление политической элиты, поэтому российские власти якобы планирует сменить глав ряда субъектов.

Шанцев возглавил Нижегородскую область в 2005 году. На выборах в 2014-м он набрал 86% голосов.