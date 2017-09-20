Жительницу Арзамаса задавило стеной собственного дома

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Нижний Новгород, 20 сентября. Жительница Арзамаса погибла в результате несчастного случая — на нее обрушилась кирпичная кладка в стене собственного дома. Пострадавшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Труп женщины нашли утром 19 сентября. По предварительной информации, жительница Арзамаса спала на террасе, когда на нее неожиданно посыпались кирпичи. Родственники погибшей заложили проем этими кирпичами несколько десятков лет назад.

В данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии.