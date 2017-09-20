Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
Глава Каталонии обвинил Испанию в лишении региона независимости
Происшествия
Жительницу Арзамаса задавило стеной собственного дома
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жительницу Арзамаса задавило стеной собственного дома

    15:44  20 Сентября 2017
    50

    Жительницу Арзамаса задавило стеной собственного дома

    Нижний Новгород, 20 сентября. Жительница Арзамаса погибла в результате несчастного случая — на нее обрушилась кирпичная кладка в стене собственного дома. Пострадавшая скончалась на месте, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

    Труп женщины нашли утром 19 сентября. По предварительной информации, жительница Арзамаса спала на террасе, когда на нее неожиданно посыпались кирпичи. Родственники погибшей заложили проем этими кирпичами несколько десятков лет назад.

    В данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #арзамас
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 21366

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41337

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19994

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8113

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7490
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        В Совфеде прокомментировали запуск грузовых поездов в обход Украины

        15:26   20 Сентября 2017
        1112
        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        РЖД снизила стоимость проезда в бизнес-классе «Сапсана» в 1,5—2 раза

        12:08   20 Сентября 2017
        2311
        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        Путин поздравил жителей Южной Осетии с Днем республики

        10:27   20 Сентября 2017
        94
        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        Бывший глава СБУ Наливайченко предъявил Порошенко сотрудничество с ФСБ России

        9:52   20 Сентября 2017
        9342